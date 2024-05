Il Como promosso in A | i miliardi degli Hartono e le idee di Fabregas - stavolta sarà diverso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilin serie A è un bene per la serie A e per il calcio italiano tutto. È sempre bello quando una proprietà straniera compra un club reduce da innumerevoli fallimenti e lo porta nella massima serie. In questo caso è ancora più bello perché la proprietà è una delle più facoltose del mondo, i fratelli Robert e Michaelsono tra i 65 uomini più ricchi del pianeta, ma non ha messo tutti i soldi del mondo per portare ilin A. È una lezione di imprenditoria a noialtri, non sempre capaci a produrre risultati in modo sostenibile. In più ilè una società, una squadra, un club, e di riflesso un luogo, una città, un posto di cui già si parla all'estero. Un brand internazionale prima di giocare le coppe internazionali. Per una serie A incapace di comunicarsi e di vendersi oltre i confini, questo ...