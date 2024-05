Coppa Italia - Grottazzolina protagonista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Conto alla rovescia ormai concluso per la Final Four della 27esima Del MonteSerie A2, oggi e domani infatti il Palasport di Cuneo ospiterà il rush conclusivo per assegnare il trofeo nazionale. Ai nastri di partenza la Yuasa Battery, reduce dalla promozione in SuperLega e già qualificata per la Del Monte Superin programma per domenica 19 maggio a. La squadra è già in Piemonte per un’edizione dalla formula innovativa, con la disputa per la prima volta nella storia, a fine campionato. Chi vincerà questo mini torneo a quattro potrà sfidare proprio i grottesi in Super. Grotta pronta a scendere in campo per prima dopo il quarto di finale vinto contro Cantù: appuntamento oggi alle 17 per la semifinale contro la Consar Ravenna, capace di estromettere Prata esattamente ...