Fermo - un pitbull uccide un cane e ferisce una donna | proprietario denunciato Oipa | Ora una legge per regolamentarne il possesso | troppe persone scelgono cani che non sanno gestire

(Di sabato 11 maggio 2024) L’uomo rischia un procedimento per lesioni personali. Per l’Organizzazione sarebbe fondamentale regolamentare la detenzione di determinati tipi diche troppo spesso vengono scelti anche danon in grado di gestirli correttamente. “Non esistonokiller, ma cattiva...

Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile una trentina di persone , turisti e studenti di scolaresche in gita ospiti di un hotel a Montecatini , in provincia di Pistoia, sono stati vittime di un' intossicazione alimentare collettiva. Per far fronte ...

Cani pericolosi, vanno educati i proprietari - cani pericolosi, vanno educati i proprietari - Personalmente non ho paura dei cani, ma certi comportamenti dei padroni sono uno dei tanti segni di inciviltà di violenza verso i diritti e le libertà degli altri. I cani di grossa taglia devono esser ...

Bonus animali domestici 2024, come funziona e come ottenerlo: ecco i requisiti richiesti - Bonus animali domestici 2024, come funziona e come ottenerlo: ecco i requisiti richiesti - Bonus animali domestici 2024, come funziona e come richiederlo: i requisiti. E' in arrivo un bonus dedicato ai proprietari di animali domestici . La legge di ...