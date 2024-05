Fabriano Nuoto - campionati italiani giovanili | un successo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 11 maggio 2024) L’organizzazione della Po.di.F. Mirasole è stata perfetta. 120 di iscritti dai 10 ai 19 anni, 47 le società in rappresentanza di 13 Regioni. Presenza anche della FISDIR con 36 atleti per 15 società, 11 maggio 2024 – La PO.DI.F Mirasoleha fatto cenmtro. Domenica 5 maggio la piscina comunale diè stata teatro deipatrocinati dal Comune di, dalla Comunità Montana, l’ambito 10 e la Regione Marche. Grazie al lavoro di una squadra oramai collaudata, dopo il grandedegli Assoluti in vasca corta del 2022, capitanata da Pietro Stroppa e Paolo Porcarelli, anche questa volta la società fabrianese ha organizzato il tutto alla perfezione. 200 presenze nella città della carta ...