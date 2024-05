Cristiano Iovino e la rissa in discoteca con Fedez prima del pestaggio

Cristiano Iovino è il personal trainer chiamato in causa all’epoca della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore lo aveva indicato come amante della moglie. All’epoca la showgirl aveva negato il rapporto nel documentario su ...

Cristiano Iovino è stato coinvolto in una lite con Fedez in una discoteca a Milano, evento che ha preceduto un violento pestaggio da parte di alcuni ultrà del Milan. La vicenda risale al 22 aprile scorso e ha sollevato un’indagine della procura, ...

La rissa con Fedez, gli ultrà, il pestaggio: cos'è successo a Iovino in discoteca a Milano - La rissa con Fedez, gli ultrà, il pestaggio: cos'è successo a iovino in discoteca a Milano - È stata una serata sfortunata per Christian iovino quella tra il 21 e il 22 aprile: prima una rissa con Fedez, con il quale c'è stato un primo chiarimento, poi il pestaggio a City Life da parte di un ...

Fedez e la rissa con Cristiano Iovino in discoteca per una ragazza, è giallo sul pestaggio del personal trainer (amico di Ilary Blasi): picchiato da ultrà del Milan - Fedez e la rissa con cristiano iovino in discoteca per una ragazza, è giallo sul pestaggio del personal trainer (amico di Ilary Blasi): picchiato da ultrà del Milan - Il 22 aprile scorso cristiano iovino, il presunto amante di Ilary Blasi, chiamato dallo stesso Totti a testimoniare nella causa di separazione, ...

La lite con Fedez e il derby ultrà a Milano per Iovino: giù botte, ma gli interisti stanno fermi… - La lite con Fedez e il derby ultrà a Milano per iovino: giù botte, ma gli interisti stanno fermi… - Il protagonista del presunto flirt con Ilary Blasi contestato da Francesco Totti, malmenato a Milano. forse da ultras rossoneri, ma lui non denuncia Aveva cercato la protezione degli ultras interisti, ...