L’interesse delle imprese occidentali alla coltivazione di caffé nel Congo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag – Nei primi anni Ottanta un importante produttore diera la Repubblica Democratica del, poi le guerre che hanno martoriato il Paese hanno fatto crollare la produzione. Adesso però, a Nord Est, i contadini stanno riprendendo la: questo grazie agli investimenti fatti dNespresso. IlnelLa società’ svizzera, famosa in Italia per i suoi spot con George Clooney, punta ad investire, entro il 2026, 20 milioni di dollari per rilanciare le coltivazioni di caffe’ nelle regioni di Nord Kivu e Sud Kivu: a tale proposito ha offerto assistenza e formazione a piu’ di 20mila coltivatori al fine di produrre le qualità più pregiate Le due regioni scelte da Nespresso sono sotto attacco da parte di diversi gruppi di guerriglia e sono tra le più ...