Quattro fattori critici del piccolo manager che minacciano la sopravvivenza delle imprese

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel contesto attuale in cui opera la piccola impresa del nostro paese, osservata, studiata e vissuta in oltre 30 anni di professione, emerge una considerazione oggettiva: i problemi strutturalismall business sono originati dapresenti nella leadership dell’imprenditore-capo-che possono comprometterne l’esistenza ed accelerare il default. Premessa necessaria: il ruolo del proprietario-è diventato estremamente complesso e sfidante. I cambiamenti rapidi nel mondo del lavoro e l’evoluzioneaspettative aziendali hanno, già da qualche decennio, reso la gestione un percorso pieno di ostacoli per cui non è più sufficiente solo quel “fiuto imprenditoriale”, tralaltro unico al mondo, che ha determinato il successo della ...