Serve un’Europa che lavori per la pace e contro le disuguaglianze - anche tassando i patrimoni

(Di sabato 11 maggio 2024) di Roberto Barbieri* Siamo a poco più di un mese dalle elezioni europee da molti indicate come le più importanti nella storia dell’Unione:economiche e sociali, lotta al cambiamento climatico,e democrazia, mai come in questo periodo chiedono azioni tanto urgenti quanto forti, coordinate e durature. Sono gli stessi temi avvertiti come priorità dai cittadini europei,secondo i più recenti sondaggi. In Italia, però, secondo una recente rilevazione di Demopolis, queste elezioni rischiano il livello più alto di sempre di astensionismo: solo poco più del 50% degli aventi diritto è intenzionato a recarsi alle urne, con 4 milioni di indecisi e ben 20 milioni che pensano di non votare. A questo non giova, come in altre occasioni, una campagna elettorale tutta giocata su prospettive nazionali, in una resa dei conti ...