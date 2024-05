Contro truffe online confisca dei beni dei cyber-criminali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Per contrastare i reati informatici e garantire maggiore sicurezza nel comparto dell'e-commerce è stato approvato un emendamento al Ddlsicurezza che introduce nel nostro ordinamento il reato specifico di "truffa". La norma, proposta da Letizia Giorgianni (Fdi), prevede delle aggravanti per chi commette reati attraverso siti e piattaforme informatiche, come la "obbligatoria" degli strumenti informatici in possesso dell'autore della truffa (computer, telefonini, tablet), e il sequestro deidi proprietà dei truffatori, da utilizzare per risarcire le vittime dei reati. "La grande diffusione delleon line, di cui ogni anno sono vittime migliaia di cittadini, dipende non solo dalla facilità con cui possono essere realizzate, ma anche dalla estrema debolezza nella repressione ...