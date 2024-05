Sigismondo Pandolfo Malatesta - il miglior perdente della storia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag – Rimini, 1923. È passato da pochissime ore l’equinozio di primavera, quando nella ridente cittadina romagnola si presenta, insieme alla moglie, un eccentrico poeta statunitense. Ad attirare nuovamente Ezra Pound in riviera non sono né il richiamo del mare né la proverbiale ospitalità di queste terre (in pochi anni il turismo si sarebbe trasformato da peculiarità elitaria a fenomeno di massa). Accolto da Averardo Marchetti – pioniere del settore alberghiero, eroe di guerra e fascistaprima ora – il fervido genio intendeva far propria l’eterna figura di . Una complessa personalità Così Ez definiva il signore di Rimini e Fano – uno dei fratelli, Novello, regnò invece sulla vicina Cesena. Si dice che, per meglio comprendere la complessa personalità del condottiero rinascimentale, il padre dei Cantos abbia viaggiato a piedi fino a Pennabilli. In linea ...