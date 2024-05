(Di sabato 11 maggio 2024)sono volati come il colpo di un cannone. Ilforse rappresenta meglio il peccato originale di un’Europa che non haascoltare e capire che quel manipolo di uomini e donne disorganizzati con in braccio il kalashnikov, erano più di una pedina usata dal governo di Mosca per destabilizzaredopo ilnon riconosciutoCrimea. Dall’11 maggio del 2014 è una brace che arde, che verrà sepolta da un protocollo, quello di Minsk, che si limita a circoscrivere l’importanzaquestione, togliendola dalle agende politiche ed editoriali. Ma la brace continuava a poter far riaccendere un incendio. E nel febbraio del 2022 chiunque avesse lavorato come reporter tra le strade di Donetsk e i villaggi vicinissimi a ...

E’ diventata definitiva la condanna a cinque anni per Andrea Palmeri, detto “il generalissimo”, skinhead e capo ultras del Lucca calcio, dal 2014 in Donbass a combattere tra i filorussi. La Cassazione ha conferma to la sentenza di primo e secondo ...

"Come per la Crimea , anche i cittadini del Donbass e della Novorossiya avevano il desiderio di tornare dalla loro famiglia. Il loro percorso si è rivelato molto più difficile e tragico. Tuttavia, ce l'abbiamo fatta, e anche questo è un grande ...

Donbass, dieci anni fa il referendum che spaccò in due l’Ucraina: fu l’inizio della guerra civile che tutta l’Europa non ha voluto vedere - donbass, dieci anni fa il referendum che spaccò in due l’Ucraina: fu l’inizio della guerra civile che tutta l’Europa non ha voluto vedere - Dall’11 maggio 2014 è una brace che arde, sepolta dal protocollo di Minsk. Che ha tolto la questione dalle agende politiche ed editoriali ...

Assolto Luigi Frau, l’ex poliziotto cagliaritano non era un foreign fighters nel Donbass - Assolto Luigi Frau, l’ex poliziotto cagliaritano non era un foreign fighters nel donbass - Era stato condannato a 3 anni e 4 mesi, secondo la Digos e l’Antiterrorismo aveva combattuto accanto ai ribelli filorussi ...

Terrorismo:assolto ex agente a Cagliari, non era foreign fighter - Terrorismo:assolto ex agente a Cagliari, non era foreign fighter - La Corte d'assise di appello di Cagliari ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo Luigi Frau, ex poliziotto di 53 anni, dall'accusa di addestramento con finalità terroristiche con la formula ...