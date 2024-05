Pretendeva di essere chiamata scrittore. Durante una storica intervista del 1963 per L’Europeo, Oriana Fallaci disse a Natalia Ginzburg, che aveva appena vinto il Premio Strega: «Davvero lei non ha le stigmate della scrittrice e anche per questo mi ...

Rosalba Pippa alias Arisa ha un nuovo singolo in uscita e tanta voglia di parlare della sua situazione sentimentale dopo l’annuncio matrimoniale sui social. Baciami stupido, spiega al Corriere della Sera, è «un modo per attirare l’attenzione di ...

Arisa: “Per essere amata farei qualsiasi cosa, per un uomo presi 13 chili in un mese” - Arisa: “Per essere amata farei qualsiasi cosa, per un uomo presi 13 chili in un mese” - Arisa racconta il suo modo di vivere l’amore. “Per essere amata farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso”, ha rivelato l’artista.

Ludovico Tersigni: “Dovremmo imparare a staccare da tutto. In tre anni senza social ho vissuto una vita autentica” - Ludovico Tersigni: “Dovremmo imparare a staccare da tutto. In tre anni senza social ho vissuto una vita autentica” - Intervista a Ludovico Tersigni, l'attore 28enne, dopo la conduzione di X-Factor, tre anni fa ha deciso di prendersi una pausa per intraprendere un percorso ...

Arisa: «Ho ricevuto via social mille proposte di matrimonio. Di me dicevano che bevevo e che ero matta: tutte falsità» - Arisa: «Ho ricevuto via social mille proposte di matrimonio. Di me dicevano che bevevo e che ero matta: tutte falsità» - La cantante: «Un mio ex mi voleva curvy, in un mese presi13 chili. Mara Maionchi Squisita, ma a volte indelicata» ...