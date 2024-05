La Consar alla prova della Coppa Italia | Faremo di tutto per alzare il trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) LaRavenna scende in campo oggi pomeriggio a Cuneo (fischio d’inizio alle 17; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per la semifinale di. I giallorossi affronteranno Grottazzolina, ovvero la mattatriceregular season e dei playoff, che ha ottenuto la promozione in Superlega. È la sesta volta che le due squadre si ritrovano di fronte. Il bilancio parla di una sola vittoria dei ravennati, ma le 4 sconfitte sono sempre state combattutissime. In regular season, i marchigiani hanno vinto 3-1 e 3-2. Nella semifinale playoff, Grottazzolina si è aggiudicata 3-1 gara1, ha perso nettamente 3-0 al Pala de André gara2, e ha vinto la decisiva gara3 per il rottocuffia 3-2. Alle 19.30, nell’altra semifinale, si affronteranno le due outsider, ovvero Porto Viro, che ha eliminato Cuneo, ...