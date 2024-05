In Senato si è discusso dei professori Afam | mansioni identiche agli universitari ma malpagati

(Di sabato 11 maggio 2024) Regolamentata dalla legge n. 508 del 21 dicembre del 1999, l’(Alta formazione artistica musicale e coreutica) attende ancora oggi una lunga serie di aggiustamenti normativi per dirsi pienamente equiparata al modelloo, e questo a partire dallo status giuridico-economico dei suoi docenti. Argomento, in mezzo a ulteriori altri, oggetto di pubblico, politico dibattito il 7 maggio scorso aldella Repubblica, dove su iniziativa della senatrice Mariastella Gelmini si è tenuto l’incontro “Quale futuro per l’?”. Nel corso dell’evento si sono confrontate sigle sindacali, associazioni, direttori di conservatorio, presidenti di organizzazioni varie, politici, studenti e docenti: “Ledei– ha spiegato la senatrice Gelmini, ...

Ministro Lollobrigida: «Per fortuna la siccità ha colpito di più il Sud, in particolare la Sicilia» - Ministro Lollobrigida: «Per fortuna la siccità ha colpito di più il Sud, in particolare la Sicilia» - Stanno facendo discutere le parole dette ieri al senato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

In Puglia fa discutere la disparità di trattamento tra cacciatori del Barese e quelli del Brindisino - In Puglia fa discutere la disparità di trattamento tra cacciatori del Barese e quelli del Brindisino - L’onorevole Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia) ha presentato una interrogazione a risposta scritta al senato, rivolta al Ministero dell’Agricoltura e riguardante gli Ambiti Territoriali di Caccia.

Cosa prevede il discusso premierato: così cambierebbe il nostro ordinamento - Cosa prevede il discusso premierato: così cambierebbe il nostro ordinamento - Il ddl sul premierato è sbarcato al senato dopo 6 mesi in commissione Affari costituzionali. Punto per punto, in cosa (e come) cambierebbe il nostro ordinamento.