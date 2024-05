Una Repubblica senza ribaltoni e partitocrazia | il premierato sarà una conquista per gli italiani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 11 maggio 2024) La “madre di tutte le riforme” arriva, questo è certo, e anche presto. Dopo aver infranto il tetto di cristallo per essere la prima donna premier della storia d’Italia, Giorgia Meloni si appresta a realizzare un altro primato: cambiare l’assetto istituzionaleno e battezzare la destra come forza autenticamente riformatrice. Ilche il Parlamento si appresta a varare su impulso della leader di FdItutto italiano, giacché non esiste in nessun’altra parte del mondo. È diverso tanto dal semipresidenzialismo francese quanto dal cancellierato tedesco. Cade così anche il teorema che le riforme non sono valide se non si copiano altre realtà. No, l’Italia per una volta fa da sé e non cede all’esterofilia e alla sudditanza culturale. Tutto questo avviene sotto lo sguardo preoccupato di una sinistra sempre più ...