A pesca di scafisti nella rete finisce di tutto

(Di sabato 11 maggio 2024)smania per la caccia aglie ai trafficanti di uomini inl’orbe terraqueo come promesso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni capita di incappare in brutte figure che sviliscono l’Italia agli occhi del mondo. Maysoon Majidi, ad esempio, è una donna iraniana di 27 anni ed è stata arrestata a Capodanno a Crotone con l’accusa di essere una scafista. Da allora marcisce in cella a Castrovillari senza possibilità di spiegare. Per cogliere la dimensione della figuraccia basterebbe saper usare Google o qualsiasi altro motore di ricerca: compare in moltissimi documentari sulla violazione di diritti umani in Iran, in qualità di attivista, per avere manifestato contro il barbaro omicidio di Masha Amini. Parla di lei la Bbc, la conoscono perfino negli uffici dell’Onu per il suo impegno di attivista. Forse avrebbe anche ...