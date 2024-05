Fermato al posto di blocco - prova a distrarre i poliziotti con trucchi di magia | cosa trovano nell' auto

Anziana malata d’Alzheimer morta in circostanze sospette: ipotesi strangolamento, fermata la figlia - Anziana malata d’Alzheimer morta in circostanze sospette: ipotesi strangolamento, fermata la figlia - La donna è stata fermata ieri sera, la sua posizione è in corso di accertamento. La madre, Giovanna Paola Scatena, sarebbe morta per strangolamento.

5.900€ di multa, al posto di blocco non dire mai questa frase: ci cascano in tanti e sono fregati per sempre | Arrestati per direttissima - 5.900€ di multa, al posto di blocco non dire mai questa frase: ci cascano in tanti e sono fregati per sempre | Arrestati per direttissima - Se ti fermano al posto di blocco non dire mai questa frase se non vuoi 5.900€ di multa e la possibilità di essere arrestati per direttissima.

Posto di blocco, necessario terzo documento: multe da 800 euro - posto di blocco, necessario terzo documento: multe da 800 euro - Solitamente quando ci fermano al posto di blocco chiedono patente e libretto di circolazione, documenti senza i quali non si può circolare. Esiste anche un terzo documento fondamentale che spesso ...