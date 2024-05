Djokovic colpito alla testa con una borraccia | clamoroso agli Internazionali di Roma VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Questa ancora non si era vista. Unache centra ladi un tennista mentre firma autografi. E’ successo a Novak, numero 1 al mondo, adesso, nelle disavventure in un torneo internazionale di tennis… Sui social già è diventato un caso. Le immagini sono diventati virali. Da varie angolazioni si vede il serbo avviarsi per le interviste dopo avere battuto Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1 sul campo deglidi. Si ferma per firmare il foglio di un sostenitore, che ad un passo dall’ambita vergatura dovrà clamorosamente rinunciarci. Perché il campione stramazza a terra dopo che unaimprovvisamente piombe dall’alto delle tribune e lo centra sulla parte alta della. Dolore acuto, nausea, la ferita che fa perdere ...

Novak Djokovic , dopo essersi qualificato per il terzo turno degli Internazionali d'Italia di Tennis battendo in due set il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, è stato colpito da una borraccia mentre al termine dell'incontro stava ...

Internazionali d’Italia, Djokovic colpito in testa da una borraccia caduta dagli spalti VIDEO - Internazionali d’Italia, djokovic colpito in testa da una borraccia caduta dagli spalti VIDEO - Brutto incidente per Novak djokovic alla fine della partita degli Internazionali d’Italia di tennis in cui ha battuto 6-3, 6-1 il francese Moutet. Il serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcu ...

Novak Djokovic colpito dalla borraccia di un tifoso a Roma VIDEO - Novak djokovic colpito dalla borraccia di un tifoso a Roma VIDEO - Incidente a fine partita per Novak djokovic. Il tennista serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi sugli spalti del Foro Italico a Roma, è stato colpito – in maniera involontaria – ...

Serie A, Serie B, Djokovic, Globe Soccer European Awards: le ultimissime - Serie A, Serie B, djokovic, Globe Soccer European Awards: le ultimissime - Le decisioni sul calendario dell'Atalanta per la 37a giornata. Il Como torna in Serie A. Brutto episodio per djokovic agli Internazionali d'Italia. Iniziano le votazioni per i prestigiosi premi ...