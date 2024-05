Taurianova - bidello sospeso per violenza su una 13enne | le ha toccato le parti intime in bagno a scuola

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 11 maggio 2024) I fatti sono avvenuti in unamedia del comune in provincia di Reggio Calabria. Il collaboratore scolastico 65enne avrebbe seguito la giovane studentessa nei bagni dell'istituto e, dopo averle bloccato ogni via di fuga, l'avrebbe molestata, intimandole di non dire nulla. Laha registrato tutto con il telefono.