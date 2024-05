Dittatura comunista

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono allibito dalla faccia tosta di certi personaggi di governo. Per esempio il ministro Sangiuliano in un’intervista dice: “E non mi venite a dire che in Italia non c’è stata una !”. Ma si può? Ennio Perlati via email Gentile lettore, in effetti non m’ero accorto dell’avvento di Iosif Stalin in Italia. Per fortuna ci apre gli occhi Sangiuliano, quello che, appena nominato ministro della Cultura, pensò: “Ohibò, ora mi tocca dire qualcosa di culturale”. E così, uscendo di casa, disse che Dante fu il primo intellettuale della destra italiana. Perbacco, e Petrarca era un marxista-leninista? Leopardi, un 5 Stelle? Qualche volta l’animo delicato di Sangiuliano si lascia andare a nostalgie per i bei tempi trascorsi a Londra, dove la sera, racconta, passeggiava a Times Square, la nota piazza di New York. Va be’, Londra-New York sono 6000 km, ma non facciamo i pignoli. Chiamato a far parte ...