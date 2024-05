In Campo - tre storie di calcio dal mondo al Cineteatro Lottagono

(Di sabato 11 maggio 2024) CineAgenzia e Ultimo Uomo lanciano la prima edizione della rassegna «In», tre film sulscelti dai migliori festival internazionali, in anteprima per l’Italia. Ildi Bergamo si unisce alle sale italiane aderenti al progetto, con tre appuntamenti in programma ogni martedì a partire dal 14 maggio

L'addio social di Mbappé al Psg: "Merci, è stato bello" - L'addio social di Mbappé al Psg: "Merci, è stato bello" - Paris, c'est fini. È il titolo di un libro di Jean-Yves Katelan e l'addio di Kylian Mbappé, il Fenomeno saluta la Francia, il Paris Saint Germain, parte per una avventura fantastica, Madrid lo aspetta ...

Parte da Viareggio la stagione 2024 del beach soccer italiano - Parte da Viareggio la stagione 2024 del beach soccer italiano - Viareggio apre la stagione 2024 del beach soccer con 40 partite in 10 giorni, tra Serie A, under 20 e Supercoppa Italiana. Un evento di rilievo nazionale che conferma il ruolo centrale della città nel ...

Blue Lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema con Crunchyroll - Blue Lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema con Crunchyroll - Crunchyroll e Sony portano al cinema Blue Lock The Movie -Episode Nagi-: scopriamo tutti i dettagli insieme in questo articolo.