Maurizio De Giovanni è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Di sabato 11 maggio 2024) Ladeipiùvede inDe. Accanto a lui Corrado Augias e il grande maestro russo Fëdor Dostoevskij.De, dal tredicesimo all’undicesimo postoDe, fonte ilnapolista.itIn tredicesima posizione “Diversamente sani. Manuale per meglio sopravvivere ai medici e alle malattie” di Massimo CitroRiva. In questo saggio l’autore propone una riflessione sulle malattie e e loro causa concentrandosi sul problema delle intolleranze alimentari. Al dodicesimo posto “Trudy” di Massimo Carlotto. Al centrotrama di questo thriller la misteriosa sparizione di ...

Lo scrittore napoletano si è lasciato andare a uno sfogo via social dopo che la Procura sportiva ha assolto Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus durante Inter-Napoli.Continua a leggere

Grande successo per la XIII edizione di L’amore è…, il charity gala ideato ed organizzato da Maridi Communication, diretto a sostenere le attività benefiche della Lilt Napoli, in particolare il Progetto Shiatsu finalizzato al recupero psico-fisico ...

Come mettere mani (e testa) nel grande disagio dei giovani - Come mettere mani (e testa) nel grande disagio dei giovani - Ansia, stress, depressione, fragilità sono alcuni dei disagi che attanagliano le nuove generazioni. Che fare Rispondono due progetti di Fondazione Cariplo, sulla salute mentale dei minori e in sosteg ...

Boltiere, l'ira dei Testa contro l'ex poliziotto: «Sapevano di agire illegalmente» - Boltiere, l'ira dei Testa contro l'ex poliziotto: «Sapevano di agire illegalmente» - Il gip sui fratelli Testa di Boltiere coinvolti nell'inchiesta ligure sul governatore Toti. Martedì saranno sentiti. Il caso del consigliere Anzalone che li bannò: informato dell'indagine ...

“Ci facciamo la nostra cricca”: il piano del clan per influenzare le elezioni comunali a Genova - “Ci facciamo la nostra cricca”: il piano del clan per influenzare le elezioni comunali a Genova - Al centro delle indagini della Procura di Genova, che hanno portato all'arresto del presidente della regione giovanni Toti ... ha continuato a sentire i fratelli Testa, ovvero Italo maurizio Testa e ...