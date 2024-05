Como in Serie A - la proprietà che può dominare il calcio | la classifica spaventa i tifosi

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilè diventata la seconda squadra ad essere promossa inA. La priorità del club lombardo è pronta a fare le cose in grande. Nella giornata di ieri si è ufficialmente chiusa la regolar season diB e non sono di certo mancati importanti verdetti. Oltre alla matematica retrocessione inC dell’Ascoli (con Ternana e Bari che si giocheranno la permanenza ai playout), la più grande novità è senza dubbio rappresentata dal, che torna inA dopo ben 21 anni dall’ultima volta. I lariani sono usciti vincitori dal testa a testa con il Venezia, battuto sul campo dello Spezia, facendo scoppiare la festa al triplice fischio della gara pareggiata con il Cosenza. Nonostante i lombardi manchino dalla massimaitaliana da più di due decenni, il loro ...

