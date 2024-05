Thiago Motta - ecco perché rifiutò Napoli Una frase di ADL dietro il no

(Di sabato 11 maggio 2024)è stato vicissimo al, il tecnico del Bologna era il candidato numero uno per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.sta facendo faville con il suo Bologna, il tecnico la scorsa estate è stato vicinossimo al trasferimento al, ma qualcosa non andò per il verso giusto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, svela un retroscena che avrebbe indotto il tecnico a dire no alla proposta del. Secondo il quotidiano sportivo unapronunciata da De Laurentiis durante l’incontro conavrebbe fatto storcere il naso all’allenatore. Lache portòa rifiutare il ...

Quattro pareggi in cinque partite, ma anche un successo nello scontro diretto a Roma. Presto per parlare di crepe in casa Bologna , ma a tre giornate dalla fine la squadra di Thiago Motta è chiamata a blindare un piazzamento Champions che sembra tra ...

Thiago Motta è stato vicissimo la Napoli, il tecnico del Bologna era il candidato numero uno per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Thiago Motta sta facendo faville con il suo Bologna, il tecnico la scorsa estate è stato ...

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna - Le probabili formazioni di napoli-Bologna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Thiago Motta, ecco perché rifiutò Napoli. Un frase di ADL dietro il no - Thiago motta, ecco perché rifiutò napoli. Un frase di ADL dietro il no - Thiago motta è stato vicissimo la napoli, il tecnico del Bologna era il candidato numero uno per sostituire Luciano Spalletti.

Napoli-Bologna: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico - napoli-Bologna: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico - Allo Stadio Diego Armando Maradona il napoli allenato da Calzona ospita il Bologna guidato da Thiago motta per la 36ª giornata di Serie A. Il club rossoblù, rivelazione del campionato di quest'anno, h ...