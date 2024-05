Mo | Israele ordina evacuazione centro di Rafah

(Di sabato 11 maggio 2024) Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) - L'esercito israeliano hato ai residenti dei quartieri centrali didi evacuare, segnalando un'importante espansione delle operazioni militari nella città e minacciando lo sfollamento di altre centinaia di migliaia di persone. Lo scrive il Guardian, aggiungendo che le nuove istruzioni ai residenti suggeriscono che un'offensiva imminente porterà l'Idf neldella città, minacciando la distruzione e lo sfollamento di molte altre persone. Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha respinto le pressioni degli Stati Uniti per respingere un attacco a, affermando che Hamas ha basato lì la maggior parte dei suoi massimi leader e delle forze rimanenti.

Tel Aviv, 11 maggio 2024 – Il mondo col fiato sospeso davanti all’ Invasione di Rafah via terra avviata da Israele, mentre continua il pressing internazionale per fermare Netanyhau . L’ultimo appello è della Francia: l’operazione militare rischia di ...

Israele, bombe su Gaza. Il report Usa che imbarazza Netanyahu: Hamas non sarà distrutto - israele, bombe su Gaza. Il report Usa che imbarazza Netanyahu: Hamas non sarà distrutto - Decine di civili sono stati uccisi e altri feriti oggi all’alba in un bombardamento da parte di aerei e artiglieria su Gaza. I jet ...

Invasione di Rafah, gli Usa non bloccano l’invio di armi a Israele. Ma ammettono: “Probabilmente ha violato la legge internazionale” - Invasione di rafah, gli Usa non bloccano l’invio di armi a israele. Ma ammettono: “Probabilmente ha violato la legge internazionale” - Appello della Francia a Tel Aviv: “Interrompa subito l’operazione”. Nuovi raid a Gaza con decine di civili morti. Dall’Onu storico via libera all’ingresso della Palestina nelle Nazioni Unite a pieno t ...