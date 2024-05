Messa in tv domenica 12 maggio | programma - orar - canale e diretta streaming

(Di sabato 11 maggio 2024) Il, glii e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di12. Numerosi gli appuntamenti che saranno mandati in onda durante la giornata in tv per quanto concerne le messe. Alle ore 9:50, lasarà visibile insu Rai Uno. Prevista anche lasu Rai Play. Su5, invece, laverrà trasalle ore 10, congarantita sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) i fedeli avranno l’opportunità di seguire le celebrazioni alle ore 8:30, 10 e 19....

La Promessa anticipazioni 10 maggio : Martina sotto torchio Le anticipazioni della puntata de La Promessa , in onda su Canale 5 il 10 maggio 2024, promettono momenti intensi e drammatici per Martina , la protagonista tormentata dai suoi stessi ...

Nuovo appuntamento oggi venerdì 10 maggio 2024 , con la soap spagnola La Promessa . Nella puntata odierna Lope confessa a Teresa che Simona e Candela sono in sciopero poiché costrette a non uscire dalla tenuta. Ecco il Video Mediaset per rivedere ...

Ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, riparte l’attività di chirurgia protesica - Ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, riparte l’attività di chirurgia protesica - Massa Marittima: Dal 7 maggio è ripartita l’attività di interventi chirurgici di protesica all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. Un risultato importante dopo due mesi di stop che ha dato modo d ...

Domani 12 maggio ricorre il quarto anniversario dalla scomparsa della cara - Domani 12 maggio ricorre il quarto anniversario dalla scomparsa della cara - Domani 12 maggio ricorre il quarto anniversario dalla scomparsa della cara Il marito Giuliano, i figli Ivan e Fabio, la nuora Taita e la nipote Flora la ricordano con tanto affetto Una S. messa verrà ...

Amici, perché stasera non c’è la puntata Ecco chi sono i finalisti - Amici, perché stasera non c’è la puntata Ecco chi sono i finalisti - Amici di Maria De Filippi, perché stasera sabato 11 maggio non c'è la puntata e quando andrà in onda la semifinale Ecco cosa è successo ...