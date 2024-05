Lega Pro - questa sera il secondo turno dei playoff ‘Gironi’ | sei gare in programma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un sabatodalle emozioni forti quello che si apprestano a vivere i tifosi delle squadre diPro che scenderanno in campo neldeirelativi ai gironi. Dopo ledi martedì scorso che hanno ridotto in maniera considerevole le pretendenti alla serie B, oggi entreranno in gioco anche le squadre che hanno chiuso la regular season al quarto posto (Triestina, Perugia e Casertana). Tutte le partite sono inalle 20:30, ad eccezione di Pescara-Juventus Next Gen (ore 21). Domani mattina, poi, ci sarà il sorteggio (LEGGI QUI) per definire gli accoppiamenti del primodeidella fase NAZIONALE con in campo anche le terze classificate dei tre raggruppamenti ...