Genitori meno disponibili | pesa l’effetto Bibbiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Cresce la domanda, ma si riducono letà di famiglie per l’affido, perché, purtroppo, si sconta ancora. Questo il quadro che riguarda il mondo dell’affidamento dei minori, secondo l’osservatorio di Ai.Bi., associazione che si occupa di questo (oltre che di adozioni) a livello regionale. "Partiamo col dire che i numeri ministeriali sono molto vecchi per poter fare una riflessione approfondita e certa – spiega la vicepresidente Cristina Riccardi, referente per l’affido – per cui partiamo dall’esperienza quotidiana". Nei due anni di Covid - afferma la vicepresidente Riccardi - "abbiamo sicuramente assistito ad un fiorire di interesse rispetto all’accoglienza affidataria, abbiamo visto centinaia di famiglie. Per dire, facevamo un’informativa a settimana. Tuttavia, è stato un boom emotivo, perché poi di ...