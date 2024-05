Calcio a 5 serie A femminile La vera Vip è Falconara E vola in semifinale

(Di sabato 11 maggio 2024) stilcasa costruzione4 vip 0 STILCASA COSTRUZIONE : Sestari, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Gregori, Pesaresi, Pirro, Tomassini, Kubaszek, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah. All. Domenichetti VIP: Carturan, Maddalena, Palermo, Fernandez, Balardin, Capuano, Jimenez, Bernardelle, Salvador, Valenzano, Scapin, Radu. All. Giorgi Arbitri: Seminara (Tivoli), Iannuzzi (Roma 1), Moro (Latina); crono: Minardi (Cosenza) Reti: 2’48’’ pt Sestari, 9’14’’ pt Boutimah, 18’12’’ pt Kubaszek; 13’33’’ st Boutimah Note: ammonite 12’50’’ st Fernandez, 19’19’’ st Salvador Sospinto da un magico PalaBadiali, vestito a festa nelle serate di gala, lo Stilcasa Costruzionebatte la Vip anche in gara-2 dei quarti e decolla allaScudetto di futsal. La squadra di Domenichetti supera 4-0 la compagine ...

Serie A femminile, Falconara-TikiTaka la prima semi, avanti anche il GTM Montesilvano - Serie A femminile, falconara-TikiTaka la prima semi, avanti anche il GTM Montesilvano - Montesilvano avanti in attesa di conoscere il nome della sua rivale, stilcasa Costruzioni falconara contro TikiTaka Francavilla. Quasi completamente definite le semifinali dei playoff della Serie A fe ...

Serie A Femminile, gara 2: Bitonto-Kick Off, segiu il LIVE e la DIRETTA su FUTSAL TV - Serie A Femminile, gara 2: Bitonto-Kick Off, segiu il LIVE e la DIRETTA su FUTSAL TV - Match point per la semifinale anche per Montesilvano, TikiTaka e stilcasa Costruzioni falconara, tutte e tre tra le mura amiche: le ragazze di Morgado hanno alle spalle un eloquente 9-0 imposto al ...

Serie A femminile, quarti playoff: Kick Off, che vittoria. Bene GTM e TikiTaka, Falconara all’extra-time - Serie A femminile, quarti playoff: Kick Off, che vittoria. Bene GTM e TikiTaka, falconara all’extra-time - Una sola vittoria all’extra-time, quella dello stilcasa Costruzioni falconara a San Martino di Lupari: Fernandez (doppietta) e Troiano (tripletta prima dell’espulsione) rispondono colpo su colpo a ...