San Miniato e le bibliotecarie non rinnovate dopo le segnalazioni all’ispettorato sulla sicurezza degli uffici in cui lavorano

(Di sabato 11 maggio 2024) Che un Comune possa reinternalizzare un servizio dato in appalto per decenni, si sa, può capitare. E che i lavoratori in appalto possano perdere il lavoro, pure: sono le regole, discutibili, del gioco. Ma certo quello che è successo a settedi San(in provincia di Pisa), il cui appalto scadrà il 31 maggio, ha una tempistica davvero sfortunata: il Comune ha scelto di non rinnovare l’appalto solo poche settimaneche alcune di loro avevano denunciato lo stato, non a norma, della biblioteca dove lavoravano. Una concomitanza di tempi denunciata dalla Filcams Cgil, e che ieri ha portato il Comune a emanare un comunicato stampa che assicura: nessuno dei sette perderà il lavoro, potranno lavorare in altri appalti del territorio. Non dove hanno lavorato per decenni, comunque. La storia in breve. Alla fine di febbraio, ...