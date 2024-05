Perche? per adattarci ai cambiamenti climatici dovremo allontanarci sempre piu? dalle coste e dai fiumi

(Di sabato 11 maggio 2024) La drammatica alluvione che ha colpito il Brasile facendo 113 morti e oltre 400.000 sfollati ci ricorda che peraiallontanarsi dasarà inevitabile. Già in molte parti del mondo ci sono esempi di managed retreat, ovvero di allontanamento pianificato da zone esposte al rischio.

