Marvel Rivals - tutte le abilità di Loki

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 11 maggio 2024) Come certamente saprà ogni fan diè conosciuto in tutto il mondo come il re dell’inganno, ponendosi come un personaggio in grado di cambiare la realtà (almeno all’apparenza) a proprio piacimento. Per questo motivo si pone come un personaggio decisamente interessante da utilizzare in, consentendo agli utenti dello sparatutto PVP a squadre di supereroi di dare vita a situazioni sorprendentemente caotiche e divertenti, con le sueuniche che lo rendono una vera e propria mina vagante sulla mappa.MYSTICAL MISSILE – Spara dei colpi magici che curano gli alleati e danneggiano i nemici. GOD OF MISCHIEF – Grazie a questaè possibile trasformarsi nel bersaglio selezionato, utilizzando inoltre ...