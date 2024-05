Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di maggio

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di maggio 2024 ma non sapete Cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le ...

Cari spettatori, mettetevi comodi. È venerdì 10 maggio 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, ...

Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - L'attrice di Aliens e Avatar: La via dell'acqua debutterà nel mondo di Star Wars grazie al nuovo film di The Mandalorian.

The Generi: come vedere la serie tv di Maccio Capatonda in streaming - The Generi: come vedere la serie tv di Maccio Capatonda in streaming - The Generi è una serie televisiva in otto episodi ideata e interpretata da Maccio Capatonda al fianco di Alvaro Vitali. La serie del comico abruzzese riesce nell’intento di smontare i luoghi comuni ...

Shogun, clamoroso: la seconda stagione si farà, Hiroyuki Sanada ha firmato per tornare - Shogun, clamoroso: la seconda stagione si farà, Hiroyuki Sanada ha firmato per tornare - Hiroyuki Sanada ha firmato con FX un nuovo contratto per realizzare la seconda stagione di Shogun: ecco tutto quello che dovete sapere.