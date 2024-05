Gli spareggi A Pescara arriva la Juve - domani scattano i playout

(Di sabato 11 maggio 2024) Due gare per girone e non cambia la formula. Stasera va in scena il secondo turno della fase a girone dei playoff. Oltre a Perugia-Rimini nel girone B a darsi battaglia saranno anchentus Next Gen che nel primo round hanno avuto la meglio rispettivamente su Pontedera e Arezzo. Il programma completo. Girone A: Triestina-Giana Erminio (ore 20.30), Atalanta Under 23-Legnago (ore 20.30). Girone B: Perugia-Rimini (ore 20.30),ntus Next Gen (ore 21, diretta su Rai Sport). Girone C: Casertana-Audace Cerignola (ore 20.30), Taranto-Picerno (ore 20.30). Le squadre vincitrici avranno accesso alla fase playoff nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della regular season.sarà giornata di ...

La ventottesima giornata della Serie C 2023 / 2024 ha visto andare in scena tre partite alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Vittoria pesante nel girone C per il Taranto , che davanti al pubblico amico dello “Iacovone” ha battuto 1-0 il Catania ...

Anche il 32° turno del girone B di serie C è andato in archivio. Risultati positivi per gli amaranto, che con la vittoria a Pineto si consolidano in zona playoff, anche perché Entella e Lucchese venerdì si erano divise la posta (0-0) restando fuori ...

Va in archivio il primo turno della fase a gironi dei Playoff di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone A l’Atalanta U23 (5ª in campionato) batte 3-1 il Trento (10° in campionato) in rimonta. I bergamaschi vanno sotto dopo soli sei minuti con la rete di ...

Corriere dello Sport - Perugia e Casertana, un debutto da brividi - Corriere dello Sport - Perugia e Casertana, un debutto da brividi - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ai playoff in programma oggi. "Appuntamento odierno decisivo nei playoff di Serie C. Delle 28 partecipanti ne restano 19 e ...

Pescara-Juve Next Gen: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv - pescara-Juve Next Gen: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv - I bianconeri affronteranno gli abruzzesi all'Adriatico. Il tecnico alla vigilia: "Vogliamo avere altre partite in programma" ...

Juventus Next Gen, Brambilla: “Affronteremo una squadra di qualità” - Juventus Next Gen, Brambilla: “Affronteremo una squadra di qualità” - Visualizzazioni: 2 Dopo la vittoria contro l’Arezzo di martedì 7 maggio, nel match valido per il primo turno dei play-off, la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo. Ad attendere la Juventus, c ...