Anziana malata d’Alzheimer morta in circostanze sospette: ipotesi strangolamento, fermata la figlia - Anziana malata d’Alzheimer morta in circostanze sospette: ipotesi strangolamento, fermata la figlia - La donna è stata fermata ieri sera, la sua posizione è in corso di accertamento. La madre, Giovanna Paola Scatena, sarebbe morta per strangolamento.

ABC rinnova The Conners per una settima e ultima stagione e cancella Non sono ancora morta - ABC rinnova The Conners per una settima e ultima stagione e cancella Non sono ancora morta - Dopo Abbott Elementary, la rete conferma anche lo spin-off sequel di Pappa e ciccia. Si ferma invece la comedy con protagonista Gina Rodriguez.

La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - Beata Boruszkowska, 63 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dopo che le fiamme avevano avvolto la sua abitazione in via di Vaccoli. A niente è servita la disperata corsa del personale del 11 ...