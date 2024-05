Finta fuga di gas - truffati due anziani I malviventi arraffano migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Ancora una truffa ai danni di. Ieri alle 10,30 in via Beatrice d’Este duesi sono presentati a casa di una coppia tra i 75 e gli 80 anni. Uno dei due si è presentato come un termotecnico e ha chiesto di entrare per una verifica precauzionale dopo unadi gas. Vedendolo accompagnato da un finto carabiniere, la coppia si è fidata. Una volta in casa, il falso militare ha arraffato tutto ciò che ha trovato di valore, gioielli in oro e denaro per un bottino non ancora quantificato ma che sarebbe di diversedi. Poi i due sono scappati facendo perdere le loro tracce. Quando glisi sono accorti dell’ammanco, hanno chiamato i carabinieri di Vigevano e denunciato la truffa subita.