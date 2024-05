Conte-Napoli - spunta il motivo della frenata Il retorscena del CorrSport

(Di sabato 11 maggio 2024)sogna Antonio, il tecnico salentino è il profilo preferito da aurelio de Laurentiis per rilanciare il, ma la trattativa è complicata. Aurelio De Laurentiis ha messoin cima alla lista dei desideri, il patron azzurro ha fissato al data dell’annuncio del nuovo allenatore del, i tifosi azzurri sognano l’arrivo di Antonio. Il tecnico salentino è tra i top allenatori a livello mondiale ma la trattativa per portarlo in riva al golfo è complicata per questoil patron azzurro valuta anche i profili di: Pioli, Gasperini e Vincenzo Italiano. Ma perchè portarealè così complicato? l’edizione odierna del Corriere dello SPort, ha svelato il ...

De Laurentiis avrà il suo Haaland: pescato per caso in un campo del nord Europa | Eredita la 9 - De laurentiis avrà il suo Haaland: pescato per caso in un campo del nord Europa | Eredita la 9 - Sarà molto importante ovviamente la scelta del nuovo allenatore che De laurentiis svelerà nei prossimi giorni. Gasperini, Pioli, Italiano e molto più defilato Antonio conte, restano i nomi più caldi.