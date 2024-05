(Di sabato 11 maggio 2024) Davidcontinua a dominare a Le, circuito che ospita questa settimana il GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il centauro colombiano, già protagonista nelle altre sessioni, ha avuto la meglionella FP2, segnando il nuovo record della pista. Nello specifico il colombiano in sella alla CFMOTO ha fermato il cronometro a 1:40.121, precedendo così la Liqui Moly Husqvarna Intact GP di Collin Veijer, secondo classificato a +0.402 davanti a Ryusei Yamanaka (MT Helmetes – MSI), terzo con una differenza di +0.476. Ai piedi della top 3 spicca poi Angel Piqueras (Leopard Racing), quarto con +0.499, Joel Esteban (CFMoto Aspar Team), quinto a+0.754 e Joel Kelso (BOE Motorsport), sesto a +0.771. Sessione anonima invece per il leader della classifica piloti “El Pistolero” Daniel ...

Primo posto e nuovo record del circuito per David Alonso , grande protagonista della free practice del GP di Francia 2024 di Moto3 . Sul tracciato di Le Mans, il colombiano si conferma uno dei piloti più in forma e ferma il cronometro in 1’40?792. ...

Moto3: Alonso detta legge anche in FP2 a Le Mans. Soltanto un italiano in top 14 - moto3: alonso detta legge anche in FP2 a Le Mans. Soltanto un italiano in top 14 - David alonso continua a dominare a Le Mans, circuito che ospita questa settimana il GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di moto3.

Moto3 | Gp Le Mans Prove 2: Alonso ancora da record, Rossi unico italiano direttamente in Q2 - moto3 | Gp Le Mans Prove 2: alonso ancora da record, Rossi unico italiano direttamente in Q2 - moto3 GP Francia Le Mans Prove 2 – David alonso continua a dominare la moto3 al Bugatti di Le Mans, teatro della quinta tappa del Motomondiale 2024. Il #80 del Team Aspar dopo essere stato il più ...

MotoGP, a Le Mans tocca a qualifiche e gare: gli orari del 11/05 - MotoGP, a Le Mans tocca a qualifiche e gare: gli orari del 11/05 - Sabato a Le Mans di qualifiche, più la Sprint MotoGP e le gare MotoE. Tutti gli orari del Gran Premio di Francia.