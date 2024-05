(Di sabato 11 maggio 2024) Tel Aviv, 11 maggio 2024 – Il mondo col fiato sospeso davanti all’divia terra avviata da, mentre continua il pressingper fermare Netanyhau . L’ultimo appello è della Francia: l’operazione militare rischia di creare una “catastrofe” per la popolazione della Striscia di Gaza, avverte il ministro degli Esteri d’Oltralpe. Gli Usa hanno minacciato di bloccaredia Tel Aviv ma di fatto le forniture non si sono ancora interrotte.ha “la” con lefornite dagli Usa, dice il rapporto consegnato al Congresso dal Dipartimento di Stato. Ma non ci sono prove definitive. Intanto continuano ...

“Sono profondamente preoccupato per i bombardamenti e per la possibile incursione terrestre israeliana a Rafah “. Lo ha detto il Procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi), Karim Khan, citato da Al Jazeera. Il presidente ucraino Volodymyr ...

Leggo che Israele sta ammassa ndo tank al confine con Gaza. Ne danno notizia tutti i principali e più venduti quotidiani cartacei e digitali. Ovviamente non è una buona notizia, poiché segnala limpidamente come Israele non intenda affatto fermarsi ...

Invasione di Rafah, gli Usa non bloccano l'invio di armi a Israele. Ma ammettono: "Probabilmente ha violato la legge internazionale" - Appello della Francia a Tel Aviv: "Interrompa subito l'operazione". Nuovi raid a Gaza con decine di civili morti. Dall'Onu storico via libera all'ingresso della Palestina nelle Nazioni Unite a pieno t ...

Israele, l'attacco a Rafah e la critica di Biden per l'uso delle armi americane a Gaza - Il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, non si nasconde a rafah, nel sud della Striscia dove, mei quartieri orientali della città, è in corso l'operazione dell'Idf.

Palestina membro Onu: c'è il primo via libera. Israele: «Vergogna». L'Italia si astiene - Un tritacarte acceso. La Carta delle Nazioni Unite che viene distrutta di fronte all'Assemblea generale. Le parole di fuoco del rappresentante israeliano, Gilard Erdan, che accusa senza ...