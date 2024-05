Banche centrali | nessuna sorpresa dalla BoE Chi si muoverà prima?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 11 maggio 2024) Il focus degli investitori rimane concentrato sulle mosse delle. In Europa resta alta la fiducia su un prossimo taglio dei tassi di interesse, mentre la situazione è meno chiara negli Stati Uniti d’America. Nel frattempo, la Bank of England ha lasciato tutto invariato così come la Reserve Bank of Australia. Per lavolta, in otto anni, c’è il taglio in Svezia. Bank of England taglia le stime sull’inflazione. Tassi fermi In linea con le previsioni, la Bank of England ha optato per la sesta volta consecutiva per il mantenimento dei tassi d’interesse di riferimento al 5,25%. Una decisione, presa con una maggioranza di sette membri del board contro due, dettata dal livello dei prezzi ancora elevato, con un’inflazione ferma al 3,2%, ben al di sopra del target del 2%. I mercati, ad ogni modo, sembrano prezzare un primo ...