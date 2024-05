L’Assemblea Onu approva la risoluzione per riconoscere lo Stato della Palestina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024)Generale dell’Onu hato unache riconosce lacome qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Il via libera del Consiglio (dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto) è condizione necessaria per un’eventualezione piena. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni. Il riconoscimentomembership a pieno titolo delloPalestinese all’Onu è un «dono» ad Hamas, «l’Hitler del 21mo secolo» dice l’ambasciatore di Israele all’Onu Gilad Erdan, che alla fine del suo intervento ha usato un piccolo tritadocumenti per distruggere un foglio che simboleggiava la Carta dell’Onu. ...