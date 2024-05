Luca Ferrua | il giornalista enogastronomico accusato di corruzione per il fritto di Baldissero

(Di sabato 11 maggio 2024)e direttore de Il Gusto (gruppo Gedi), è indagato pere turbativa d’asta. Insieme a lui c’è un consigliere comunale di, Federico Costa. E anche Maria Ursillo, socia della società Rosfert. Per il solo reato di turbativa d’asta sono invece indagati due funzionari della Regione Piemonte: Beppe Carlevaris e Alessandro Zanon. La storia la racconta oggi il Corriere di Torino: la Rosfert, società di promozione turistica, secondo l’accusa ha beneficiato di soldi pubblici per costi non sostenuti o falsamente dichiarati. Per un progetto piemontese che coniuga cibo e territorio: «Fricassé ‘d Baudissé angirula», «Il gusto delle Alpi», «We are Piemonte-Usa» e «Oro Monferrato». Eventi che, secondo l’accusa, i vertici di Visit Piemonte avrebbero affidato alla Rosfert ...

Fritti misti e scambi di favori: anche il direttore de Il Gusto é indagato - Fritti misti e scambi di favori: anche il direttore de Il Gusto é indagato - Indagato anche il direttore de Il Gusto, Luca ferrua, per una vicenda di promozione del fritto misto piemontese, fondi pubblici forse spesi male e presunti scambi di favori.

Favori in cambio dell’affidamento della promozione gastronomica, 5 indagati a Torino - Favori in cambio dell’affidamento della promozione gastronomica, 5 indagati a Torino - Il procedimento riguarda due funzionari di Visit Piemonte, società in house della Regione, un consigliere comunale a Baldissero (Torino) e un giornalista, direttore della testata 'IlGusto', portale di ...

Fondi pubblici e favori per la sagra del fritto misto. A Torino indagato Luca Ferrua, direttore del Gusto (Gruppo Gedi) - Fondi pubblici e favori per la sagra del fritto misto. A Torino indagato Luca ferrua, direttore del Gusto (Gruppo Gedi) - La procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone: favori in cambio della promozione della sagra del fritto misto piemontese ...