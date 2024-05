Thiago Motta - ecco perché rifiutò Napoli Un frase di ADL dietro il no

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 11 maggio 2024)è stato vicissimo la, il tecnico del Bologna era il candidato numero uno per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.sta facendo faville con il suo Bologna, il tecnico la scorsa estate è stato vicinossimo al trasferimento al, ma qualcosa non andò per il verso giusto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, svela un retroscena che avrebbe indotto il tecnico a dire no alla proposta del. Secondo il quotidiano sportivo unapronunciata da De Laurentiis durante l’incontro conavrebbe fatto storcere il naso all’allenatore. Lache portòa rifiutare il ...