Coronavirus, Speranza: “Ci sarà una campagna di vaccinazione probabilmente senza precedenti” (Di domenica 22 novembre 2020) Vaccino Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci sarà una campagna probabilmente senza precedenti”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando ai microfoni di Farmcistapiù, ha parlato della grande campagna di vaccinazione che inizierà secondo le previsioni alla fine del mese di gennaio, quando saranno a disposizione le prime dosi del vaccino contro il Covid. Coronavirus, Speranza: “Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-Covid che probabilmente sarà senza precedenti” “Ci sarà una campagna di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) Vaccino Covid, il ministro della Salute Roberto: “Ciuna. Il ministro della Salute Roberto, parlando ai microfoni di Farmcistapiù, ha parlato della grandediche inizierà secondo le previsioni alla fine del mese di gennaio, quando saranno a disposizione le prime dosi del vaccino contro il Covid.: “Ciunadianti-Covid che“Ciunadi ...

