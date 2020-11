Roma-Parma | Fonseca | “Punterò su Villar dal 1? | tutto su Pellegrini e Smalling Modulo? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di sabato 21 novembre 2020) "Non so ancora se giocheremo con la difesa a 3 o a 4".Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della, Paulo, alla vigilia della sfida contro il, in programma domani alle 21.00 allo stadio 'Olimpico'.Di seguito, le sue dichiarazioni."verrà convocato.non è pronto. L’attaccante sarà Borja Mayoral e punterò sudal primo minuto. Tiago Pinto direttore sportivo? È stata una scelta del presidente. È un direttore sportivo che ha fatto un gran lavoro in Portogallo dimostrando grande competenza.? È una squadra forte, compatta, che mi piace. Sono molto forti in contropiede. Gervinho è molto importante, non possiamo lasciare che ilesca con lui in contropiede"."Quindici risultati utili ...