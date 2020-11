Grande Fratello Vip 5: lo scontro tra Dayane Mello ed Enock Barwuah dopo la puntata (video) (Di sabato 21 novembre 2020) Al termine della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Dayane Mello si è confrontata animatamente con Enock Barwuah per via della nomination. I ragazzi della stanza arancione (compresi Pierpaolo, Francesco, Andrea), per proteggere l’amica Elisabetta Gregoraci, hanno, di fatto, spedito al televoto la modella brasiliana. Mello: “Se per la tua nomination, vado a casa… Tu non esisti, sei falso come i tuoi amici. Non ti ho mai nominato. (riferendosi alla catena di salvataggio, ndb) Io dovevo salvare te così tu salvati tutti i tuoi amichetti e la prendeva nel cxlo Maria Teresa?!” Dayane con queste parole conferma che non ha fomentato o risposto alla frase di Bal0tell1 per non rovinare il percorso di Enock. Adesso ... Leggi su gossipblog (Di sabato 21 novembre 2020) Al termine della ventesimadel ‘Vip 5’,si è confrontata animatamente conper via della nomination. I ragazzi della stanza arancione (compresi Pierpaolo, Francesco, Andrea), per proteggere l’amica Elisabetta Gregoraci, hanno, di fatto, spedito al televoto la modella brasiliana.: “Se per la tua nomination, vado a casa… Tu non esisti, sei falso come i tuoi amici. Non ti ho mai nominato. (riferendosi alla catena di salvataggio, ndb) Io dovevo salvare te così tu salvati tutti i tuoi amichetti e la prendeva nel cxlo Maria Teresa?!”con queste parole conferma che non ha fomentato o risposto alla frase di Bal0tell1 per non rovinare il percorso di. Adesso ...

