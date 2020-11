GF Vip, Enock nasconde un segreto? Dayane Mello svela un retroscena dopo le nomination (VIDEO) (Di sabato 21 novembre 2020) Enock Barwuah, durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, nel momento legato alle nomination ha deciso di fare il nome di Dayane Mello, scatenando la forte reazione della modella brasiliana che ha svelato pure un retroscena. GF Vip, Enock nasconde un segreto? Dayane Mello svela un retroscena Con me hai chiuso. Io ti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 novembre 2020)Barwuah, durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, nel momento legato alleha deciso di fare il nome di, scatenando la forte reazione della modella brasiliana che hato pure un. GF Vip,ununCon me hai chiuso. Io ti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Enock ha un segreto? Dayane Mello svela un retroscena (VIDEO) - Bennyferropaper : @xdiordepp Mi dispiace ma Enock ha sbagliato a nominarla e se realmente lui ci stava male per la catena, lo diceva… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, non si ferma si arriva a febbraio, ma esplode il confronto Enock e Selvaggia - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Balotelli. La regia la intercetta: 'Enock, taci, sei finito. Quando ti ho salva… - Elsa76752106 : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma umilia la fidanzata di Enock: 'Se sei cornuta...'. Finisce in disgrazia -