Appello dal Comune di Perugia: l’Umbria non venga esclusa dal contributo per le zone turistiche (Di sabato 21 novembre 2020) “Chiediamo al Parlamento di adoperarsi affinché venga modificato il criterio di accesso al contributo a fondo perduto per gli esercenti delle zone turistiche. Limitazioni numeriche, che di fatto escludono anche l’Umbria, e che non rendono giustizia al danno che realtà come il centro storico del capoluogo, a profonda vocazione turistica e le sue attività commerciali, hanno subito in questi mesi di pandemia”. Così i consiglieri del Partito democratico al Comune di Perugia, in una nota congiunta con il capogruppo dem alla Regione Umbria Tommaso Bori, chiedono “ai parlamentari umbri di maggioranza, di intervenire per evitare che esistano cittadini di serie A e di serie B, quando invece di fronte ai danni economici causati dalla pandemia, non esistono differenze”. “Il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 novembre 2020) “Chiediamo al Parlamento di adoperarsi affinchémodificato il criterio di accesso ala fondo perduto per gli esercenti delle. Limitazioni numeriche, che di fatto escludono anche, e che non rendono giustizia al danno che realtà come il centro storico del capoluogo, a profonda vocazione turistica e le sue attività commerciali, hanno subito in questi mesi di pandemia”. Così i consiglieri del Partito democratico aldi, in una nota congiunta con il capogruppo dem alla Regione Umbria Tommaso Bori, chiedono “ai parlamentari umbri di maggioranza, di intervenire per evitare che esistano cittadini di serie A e di serie B, quando invece di fronte ai danni economici causati dalla pandemia, non esistono differenze”. “Il ...

SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - minGiustizia : Al via il programma di assunzioni previsto dal DL Rilancio per incrementare gli organici degli uffici giudiziari. A… - Le_Zac1982 : Un appello alle case farmaceutiche che hanno in mano il vaccino anti-Covid: quando ci sarà da distribuirlo in Ticin… - danpoggio : RT @cristinastag: Oggi #CristinaComencini sottolinea con forza l'appello di @datecivoce affinché 'si inserisca, accanto al commissario desi… - AndreD81 : RT @fai_cisl: ???? #PAC #post2020 #agricoltura Il #Governo sostenga #condizionalità #sociale proposta da @EUparliament Nuovo #appello di #Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello dal La cartolarizzazione del giudizio di appello Ius in itinere primera linea revolucionaria

L'appello a scendere in piazza era stato diffuso ieri in giornata attraverso le reti sociali dalla cosiddetta 'Primera Línea Revolucionaria', il movimento che ha dato vita alle prime proteste contro .

Zone Italia Covid: Lombardia e Piemonte verso l'uscita dalla zona rossa. Tutte le date

Dovrebbero essere tra le prime Regioni a tornare arancioni fra una settimana. Scienziati ottimisti: curva dei contagi in calo ...

L'appello a scendere in piazza era stato diffuso ieri in giornata attraverso le reti sociali dalla cosiddetta 'Primera Línea Revolucionaria', il movimento che ha dato vita alle prime proteste contro .Dovrebbero essere tra le prime Regioni a tornare arancioni fra una settimana. Scienziati ottimisti: curva dei contagi in calo ...