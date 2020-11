Uomini e Donne, volano stracci tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso, lui: “Cose orrende, non transigo” (FOTO) (Di venerdì 20 novembre 2020) La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è volta drasticamente al termine dopo un po’ di mesi dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne. I due ragazzi, in precedenti video su Instagram, hanno spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura ma, in questi giorni, stanno trapelando altre verità. Nella giornata di ieri, infatti, Raselli ha aperto il box delle domande ed ha cominciato a soddisfare le curiosità di molti fan. Tra i quesiti più ricorrenti ci sono stati, sicuramente, quelli inerenti la sua ex. Ebbene, le sue risposte sono state molto pungenti. Le rivelazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Stando a quanto trapelato dai social, la storia tra Giulio e ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 20 novembre 2020) La storia d’amore traè volta drasticamente al termine dopo un po’ di mesi dalla fine del loro percorso a. I due ragazzi, in precedenti video su Instagram, hanno spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura ma, in questi giorni, stanno trapelando altre verità. Nella giornata di ieri, infatti,ha aperto il box delle domande ed ha cominciato a soddisfare le curiosità di molti fan. Tra i quesiti più ricorrenti ci sono stati, sicuramente, quelli inerenti la sua ex. Ebbene, le sue risposte sono state molto pungenti. Le rivelazioni dell’ex tronista diStando a quanto trapelato dai social, la storia trae ...

TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - signofvtimes : RT @_Elisa_22: Bene facciamo servizio pubblico per gli uomini che non capiscono la matematica! “1 donna su 5 vive in auto” vuol dire che 4… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, l’ex tronista #TeresaLangella commenta l’avventura del suo ex corteggiatore #PierpaoloPretelli al… -