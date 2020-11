Tor Bella Monaca, operazione antidroga: 10 arresti (Di venerdì 20 novembre 2020) Blitz antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca, periferia Sud-Est della Capitale. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di dieci persone. Sono ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca. Tra le persone indagate ci sono quattro donne. L’operazione, denominata “Gemini”, è solo l’ultima delle importanti e recenti attività investigative condotte dai Carabinieri e dalla Dda a Tor Bella Monaca per sgominare consolidati sodalizi criminali che hanno gestito per anni il traffico di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Blitzdei carabinieri a Tor, periferia Sud-Est della Capitale. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di dieci persone. Sono ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Tor. Tra le persone indagate ci sono quattro donne. L’, denominata “Gemini”, è solo l’ultima delle importanti e recenti attività investigative condotte dai Carabinieri e dalla Dda a Torper sgominare consolidati sodalizi criminali che hanno gestito per anni il traffico di ...

